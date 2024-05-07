Планетологи объяснили отсутствие воды на Венере

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере (США) установили, как Венера могла лишиться воды. Для исследований они использовали компьютерное моделирование.

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Результаты показали, что атомы водорода в атмосфере планеты быстро утекают в космическое пространство. Этот процесс известен как диссоциативная рекомбинация. Вследствие этого Венера теряет в два раза больше воды в день, чем другие планеты.

Предыдущие наблюдения показали, что Венера почти полностью иссушена. Если бы вся содержащаяся на ней вода была бы распределена плотным слоем по поверхности, ее глубина не превысила бы 3 см (для сравнения, на Земле этот показатель достиг бы 3 км).

Хотя Венера по размерам и массе сравнима с Землей, она содержит в 100 раз меньше воды. В рамках нового исследования ученые представили Венеру как гигантскую химическую лабораторию и проанализировали реакции, проходящие в ее атмосфере. Они заключили, что причиной утечки воды является молекула HCO+ (ион, состоящий из одного атома водорода, углерода и кислорода).

Эта молекула образуется в верхних слоях атмосферы путем смешения воды с углекислым газом. Но отдельные ионы сохраняются недолго. Электроны в атмосфере разделяют их надвое, и ионы водороды улетают в космос, лишая Венеру одного из компонентов воды, сообщают Nature.

Другое исследование показало, что в облаках Венеры может существовать жизнь. Эксперимент показал, что аминокислоты могли выжить в их среде.