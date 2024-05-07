Назван самый популярный смартфон

Аналитики Counterpoint Research рассказали об итогах первого квартала 2024 года на мировом рынке смартфонов. Отчет доступен на сайте агентства.

© Unsplash

Согласно подсчетам, самым популярным телефоном оказался iPhone 15 Pro Max. Ему принадлежит доля 4,4 процента. Ниже расположились iPhone 15, 15 Pro и 14, замыкает топ-5 смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra. По словам экспертов, в первом квартале доминировали Apple и Samsung — им принадлежат по пять девайсов в топ-10 рейтинга.

Для сравнения, самым продаваемым смартфоном в начале 2023 года назвали iPhone 14, который получил долю 4,7 процента. В первую пятерку также попали iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 13 и Samsung Galaxy A13.

Аналитики отметили серьезный сдвиг в привычках потребителей — половина общего объема продаж Apple в первом квартале была занята линейкой Pro. Также они подчеркнули, что это первый случай, когда модель Pro Max лидировала в сезон, не относящийся к праздничным.

Ранее в Counterpoint Research рассказали, что южнокорейская корпорация Samsung стала лидером на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2024-го. Ниже нее в рейтинге расположились Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.