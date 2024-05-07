Пользователь уронил iPhone во фритюрницу и показал, что с ним стало

Пользователь форума Reddit под ником SittingWaves рассказал и показал на фотографиях, что может случиться с iPhone, если его уронить в кипящее масло промышленной фритюрницы, которые обычно располагаются на кухнях фастфуд-ресторанов.

По словам SittingWaves, свой смартфон во фритюрницу уронил его коллега. Судя по фотографиям, неряшливый пользователь таким экстравагантным способом повредил свой iPhone 14 Pro или iPhone 15 Pro.

На снимках видно, что экран смартфона в правом нижнем углу растрескался. Случилось ли это вследствие жарки во фритюре или при других обстоятельствах, не сообщается. Однако очевидно, что пожелтел дисплей из-за высочайшей температуры масла. По словам SittingWaves, несмотря на визуальные изменения, iPhone после извлечения из масла сохранил свою работоспособность.