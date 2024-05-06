Ракета на свечном воске впервые прошла летные испытания

Немецкая компания HyImpulse впервые успешно запустила ракету с двигателем, работающем на парафине и жидком кислороде. Тест состоялся на космодроме Куниббе в Южной Австралии, сообщается на официальном сайте организации.

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Парафин производится из нефтепродуктов и обычно используется для изготовления свечей, а также применятся в промышленности в качестве смазочного материала и для других целей.

Ракета HyImpulse под названием SR75 весит 2,5 тонны, а ее длина составляет 12 метров. По словам разработчиков, аппарат способен доставлять спутники весом до 250 килограммов на высоту до 250 километров.

В HyImpulse отметили, что парафин представляет собой безопасное и дешевое альтернативное горючее для ракет, применение которого снизит затраты на транспортировку спутников на 50%.

В конце 2025 года компания рассчитывает испытать более крупную многоступенчатую ракету SL-1 высотой 32 метра и массой в 50 тонн. Аппарат должен выводить спутники массой до 600 килограммов на низкие околоземные орбиты в 500 километрах над Землей.