ИИ-гаджеты назвали бесполезным

Специалисты издания 9to5Google раскритиковали гаджеты с искусственным интеллектом (ИИ), которые должны заменить смартфоны. Материал доступен на сайте тематического портала.

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Журналисты отметили, что они восхищены инструментами ИИ и уверены, что новые технологии изменят мир. Однако первые устройства с искусственным интеллектом, которые призваны заменить телефоны, эксперты назвали провальными.

Авторы охарактеризовали подобные Humane AI Pin или Rabbit R1 девайсы, в основе которых лежит ИИ, бесполезными. Гаджеты взаимодействуют с человеком с помощью голоса, однако они неудобны в использовании и непрактичны. Журналисты заявили, что ИИ-устройства ужасны даже в сравнении с «самыми плохими смартфонами».

«Телефоны стали действительно хорошими, и потребуется по-настоящему удивительная работа, чтобы любое новое устройство, ориентированное на искусственный интеллект, превзошло то, что мы создавали последние пару десятилетий», — заметил автор 9to5Google Бен Шун.

По его словам, «инновационные» девайсы, созданные для замены смартфонов, показали очень плохой старт.

В конце апреля журналисты издания Tech Advisor назвали тренды, которые будут актуальными на рынке смартфонов в 2024 году. К ним отнесли распространение сервисов искусственного интеллекта (ИИ), недорогие складные устройства, выход гаджетов со съемными батареями.