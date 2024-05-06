Выпущен особенный iPhone 15 Pro ко Дню Победы за полмиллиона рублей

Русский люксовый бренд Caviar, известный своими эксклюзивными вариантами оформления гаджетов Apple, выпустил новую линейку продуктов, посвященную Дню Победы. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

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В состав праздничного комплекта вошли кастомный iPhone 15 Pro «Победа» и специальный футляр со встроенным мини-телевизором, который воспроизводит запись торжеств в честь Дня Победы. iPhone 15 Pro «Победа» украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана и панно из телячьей кожи красного цвета.

Генеральный директор Caviar Сергей Владимирович Китов отметил, что компания хочет отдать дань уважения великому празднику, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах.

Каждый, кто закажет комплект, получит телефон в особом футляре со встроенным дисплеем, который воспроизведет патриотическое видео о победе при распаковке. Также при открытии коробки будет звучать песня «День Победы». Ранее Caviar уже выпускал подобные модели в рамках коллекции «Россия», и компания отмечает рост спроса на такие телефоны.

Цена комплекта начинается от 519 000 руб. за iPhone 15 Pro с модулем памяти на 128 ГБ.