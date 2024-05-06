Ученые выяснили, сколько нужно сидеть и спать ежедневно для здоровья

Исследователям из Австралии удалось определить оптимальное время, которое следует в день тратить на сидение, сон и физическую активность. По их словам, использование времени должно быть реалистичным и сбалансированным, передает Daily Mail.

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Долгое сидение может повлечь за собой появление целого ряда заболеваний. В частности, речь идет об ожирении, диабете и раке. Кроме того, длительное пребывание в сидячем положении может спровоцировать преждевременную смерть, считают специалисты.

Они советуют сидеть всего лишь шесть часов в день.

Физическим упражнениям, в частности, тренировкам в зале и ходьбе, нужно уделять около двух часов, а легкой физической активности (включает работу по дому) — еще два часа. Сон в течение восьми часов и 20 минут также считается важным компонентом здорового образа жизни.

Ученые советуют выполнять эти рекомендации на регулярной основе. Это позволит получить максимальную пользу для здоровья сердца, отмечают они.

Ранее «Российская газета» со ссылкой на Национальное фитнес-сообщество сообщила, что в российских фитнес-клубах в апреле по сравнению тем же месяцем 2023-го значительно (на 12, 7 процента) выросли продажи клубных карт, а посещаемость подскочила на 14, 1 процента.