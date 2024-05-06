В России создали новый материал для фар и прожекторов

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новую технологию создания люминесцентной керамики, которая может быть использована для увеличения мощности свечения прожекторов и автомобильных фар.

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Новая разработка превосходит по своим свойствам традиционные порошковые люминофоры, что делает ее перспективным материалом для создания более ярких и компактных источников света. Сотрудники СКФУ смогли получить преобразователь излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света.

Изготовленные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции. Созданные керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры по теплофизическим и люминесцентным характеристикам.

Ученые уже создали экспериментальные образцы преобразователей излучения и запатентовали способ получения люминесцентной керамики. Использование этой разработки может обеспечить реализацию приоритетного научно-технологического развития Российской Федерации.