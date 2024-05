Очищение воздуха в КНР привело к увеличению нагрева Тихого океана

Группа ученых из Океанского университета Китая совместно с коллегами из США и Германии установили, что сокращение промышленных выбросов в КНР усилило волны жары в северной части Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). За последнее десятилетие северная часть Тихого океана пережила несколько волн жары, которые привели к заморам рыбы, цветению токсичных водорослей и исчезновению китов.

Такие волны тепла обычно связывают с глобальным потеплением, но на сегодня ни одно исследование не смогло точно определить, как именно глобальное потепление может вызвать такое внезапное и переменное увеличение температуры в конкретной части планеты. Исследовательская группа отметила, что начало аномальной жары, судя по всему, последовало за успешными усилиями китайского правительства по сокращению аэрозольных выбросов заводами страны. С 2010 года фабрики и электростанции в Китае начали резко снижать эмиссию аэрозолей, таких как сульфаты, в результате чего воздух стал намного чище.

Аэрозольные частицы могут действовать как плавающие в воздухе зеркала, которые отражают солнечное тепло обратно в космос. Как показало моделирование, отсутствие аэрозолей действительно усилило нагрев прибрежных регионов Азии, что привело к развитию систем высокого давления. Это, в свою очередь, сделало системы низкого давления в центре Тихого океана более интенсивными. В результате смещения атмосферных масс охлаждение поверхности моря снизилось из-за ослабления западных ветров.