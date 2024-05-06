Realme выпустила новые беспроводные наушники с шумоподавлением

Бренд Realme представил полную информацию о новых беспроводных наушниках Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro на своем сайте. Оба варианта имеют схожий дизайн и похожий функционал. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Realme Buds Air 6 оснащены 12,4-мм динамиками, которые обеспечивают мощные басы, четкие средние и высокие частоты. Также они поддерживают Hi-Res с LHDC 5.0 и имеют активное шумоподавление до 50 дБ. В их функционал входят адаптивное шумоподавление, шесть встроенных микрофонов с функцией фильтрации шума во время разговора и режим низкой задержки в 55 мс для игр. Заявлено, что время автономной работы наушников составляет до 6 часов без подзарядки и 40 часов с зарядным кейсом.

Realme Buds Air 6 Pro отличаются от базовой модели коаксиальной двухблочной конструкцией с 11-мм низкочастотным динамиком и 6-мм микропланарным твитером. Эта модель также имеет сертификацию Hi-Res, но с кодеком LDAC. Ключевое отличие – эксклюзивная функция пространственного звука. Флагманские наушники могут работать до 7,5 часов без подзарядки и до 40 часов с футляром.

Цены на новые наушники Buds Air 6 и Buds Air 6 Pro пока не раскрыты компанией Realme.