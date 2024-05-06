В России нашли древнейшую амфибию рода Dvinosaurus

Древнейшую амфибию рода Dvinosaurus нашли в России
Российские ученые описали древнейшую амфибию рода Dvinosaurus. Ее окаменелости были найдены в России, на территории Республики Марий Эл.
Ученые Палеонтологического института РАН определили, что амфибия жила 260 миллионов лет назад. Она относилась к ранее неизвестному виду, которому присвоили название Dvinosaurus gubini в честь специалиста по пермским темноспондильным амфибиям Ю.М. Губина.
Двинозавры обитали на территории восточной Европы в позднепермский период. Считается, что они вымерли на границе перми и триаса. Эти существа сохраняли жаберное дыхание и внешне напоминали современных аксолотлей.
Размеры поздних двинозавров могли достигать 2-2,5 метра. Но вид Dvinosaurus gubini оказался более мелким, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.