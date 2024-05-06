Исследование: первые американцы прибыли из Сибири четырьмя волнами

Предки коренных народов Северной Америки прибывали на материк из Сибири как минимум четыре раза (в промежутке между 12 тысячами и 24 тысячами лет назад), принося с собой свои языки. Это продемонстрировала новая лингвистическая модель, о которой рассказал портал Live Science.

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Новую модель составила Джоанна Николс, исторический лингвист из Калифорнийского университета в Беркли. Она проанализировала структурные особенности 60 языков коренных народов США и Канады и пришла к выводу, что они происходят от двух основных языковых групп. Представители этих групп прибывали на материк четырьмя отдельными волнами.

Модель Николс коррелирует с археологическими, климатологическими и генетическими данными, подтверждая идею, что население ранней Северной Америки было динамичным и разнообразным.

Николс исследовала шестнадцать особенностей этих языков, включая структуру слогов, роды существительных и способ образования согласных при разговоре. Языки разделились на две основные группы: раннюю, где местоимение первого лица имеет звук «н», а местоимение второго лица - звук «м», и более позднюю группу с языками, в которых одним словом можно выразить смысл целого предложения.

Лингвистический анализ показал, что первые жители прибыли в Северную Америку около 24 тысяч лет назад, когда массивные ледники покрывали большую часть материка. Группы тех переселенцев говорили на разных языках. Вторая волна переселенцев (около 15 тысяч лет назад) принесла языки с местоимениями «н» и «м», а третья волна, тысячу лет спустя, принесла языки с простыми согласными. Четвертая волна (около 12 000 лет назад) принесла сложные согласные.

Раньше исследователи считали, что коренные народы впервые прибыли в Америку по сухопутному мосту из Сибири около 13 тысяч лет назад. Однако работы Николс продемонстрировали, что этого времени недостаточно для развития почти 200 языков коренных американцев.

Николс считает, что люди, в древности переезжавшие в Северную Америку, «оставили родственников в Азии».