Бельгийский регулятор будет контролировать работу Telegram в ЕС

Работу мессенджера Telegram «на уровне всего Евросоюза» будет контролировать Бельгийский институт почтовых услуг и телекоммуникаций (BIPT), заявил официальный представитель ведомства Джимми Смедтс.

По его словам, официальное решение планируется опубликовать в ближайшие дни, передает нидерландская газета De Standaard.

«Это должно произойти в течение нескольких дней после объявления в Staatsblad», — заявил Смедтс.

Издание сравнило Telegram с «онлайн-приютом» для дилеров и экстремистов. В соответствии с законом о европейских цифровых услугах, который приняли в феврале, страны ЕС могут контролировать соцсети и иные платформы. Государства также имеют право модерировать содержимое платформ. Не исключено, что европейские пользователи Сети не смогут иметь доступ к альтернативным новостям.

Официальная причина, по которой в ЕС намерены тщательно отслеживать работу мессенджера, не называется. Однако местные СМИ пишут о возможном контроле ввиду использования приложения при продаже наркотиков, оружия и координации действий террористов.

Ранее раскрыли причину блокировки официальных чат-ботов Службы безопасности Украины, главного управления разведки и министерства цифровой информации страны в Telegram. Представитель мессенджера отметил, что это была ошибка. По его словам, произошло «ложное срабатывание». После этого работа чатов украинской разведки возобновилась.