Новые фишки iOS 17.4, о которых вы могли не знать

iOS 17.4 привнесла на iPhone много полезных новшеств, но далеко не все из них сразу бросаются в глаза: изменений слишком много, чтобы заметить каждое. Портал SlashGear поделился самыми полезными неочевидными фишками обновления и рассказал, почему они важны.

© Unsplash

Диагностика батареи

iOS уже сравнительно давно предоставляет пользователям информацию о состоянии аккумулятора iPhone. Меню, которое можно открыть в настройках смартфона, показывает актуальную энергоемкость батареи и какой максимум мощности она способна выдавать. Но на iOS 17.4 справка о батареи стала более подробной. Помимо цифр и статистики система дополнительно показывает статус, дату производства и первой активации аккумулятора, а также количество пройденных циклов зарядки.

Защита украденного устройства

В iOS 17.3 впервые появились инструменты защиты смартфона на случай, если он попадет к злоумышленникам. При попадании в неизвестную локацию, где хозяин смартфона раньше не бывал, iPhone потребует проверку пользователя по биометрии. На iOS 17.4 меры защиты стали более надежными: отныне система позволяет включить двойную проверку биометрии. А именно, по отпечатку пальца и фото.

Предупреждение о расстоянии от экрана

Использование экранов не может повредить глаза, но запросто способно вызвать раздражение или боль в глазах, если не следить за собой. Именно для этого Apple ввела в iOS 17.4 специальное предупреждение, встроенное в «Экранное время». Если включить его, то смартфон будет предупреждать пользователя каждый раз, когда тот держит устройство слишком близко к глазам. iPhone рассчитывает расстояние при помощи фронтальной камеры.

Транскрипция подкастов

Одна из самых полезных скрытых функций Apple Music — это возможность посмотреть текст любой песни, не открывая другое приложение. И сервис «Подкасты» получил аналогичный инструмент в iOS 17.4. Приложение выдает транскрипцию разговора в реальном времени, и даже позволяет перейти на соответствующий момент подкаста по нажатию на предложение.

Протокол защиты PQ3

Apple всегда ответственно подходит к защите персональных данных на iPhone. В iOS 17.4 компания представила новый протокол защиты PQ3 для платформы iMessage: он призван защитить переписку даже от машин на базе квантовых технологий, которые способны быстро взломать обычную защиту. Конечно, квантовые компьютеры еще нескоро станут частью нашей повседневной жизни, но Apple старается работать на опережение.