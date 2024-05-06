Apple готовится к выпуску первого iPhone Slim

Согласно последним слухам, Apple планирует значительно обновить дизайн и характеристики своих смартфонов в линейке iPhone 17, которая выйдет на рынок в следующем году. Сообщается, что компания заменит модель Plus на новую iPhone 17 Slim. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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По словам аналитика Джеффа Пу из Haitong International Securities, все модели iPhone 17 будут оснащены улучшенной фронтальной камерой, а также меньшим Dynamic Island для iPhone 17 Pro Max. Кроме того, он сообщил, что Apple может использовать новейшую технологию «металлинз» для датчика близости, чтобы уменьшить размер сенсора Face ID.

В соответствии с этими слухами, линейка iPhone 17 будет включать четыре модели: iPhone 17 (6,1-дюймовый дисплей), iPhone 17 Slim (6,6-дюймовый дисплей), iPhone 17 Pro (6,3-дюймовый дисплей), iPhone 17 Pro Max (6,9-дюймовый дисплей).

Пу также сообщил, что iPhone 17, iPhone 17 Slim и iPhone 17 Pro будут иметь более сложный алюминиевый корпус, в то время как iPhone 17 Pro Max сохранит титановую конструкцию.

В плане производительности и спецификаций, по данным инсайдера, iPhone 17 и iPhone 17 Slim будут оснащены 8 ГБ ОЗУ и чипом A18 или A19, в то время как iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут иметь 12 ГБ ОЗУ и чип A19 Pro.

Наконец, все четыре модели iPhone 17 будут оснащены 24-мегапиксельной фронтальной камерой, что является значительным улучшением по сравнению с текущими 12 мегапикселями, используемыми Apple. Эту информацию также подтверждает известный аналитик Минги-Чи Куо.