На Солнце произошли 10 мощных вспышек

Ученые зарегистрировали 10 вспышек высокого класса М, которые произошли на Солнце во вторник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

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Первая вспышка М1.3 была зафиксирована в 00:48 мск, ее продолжительность составила 30 минут. Последнюю вспышку зарегистрировали в 19:30, она оказалась самой мощной.

"7 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W56) зарегистрирована вспышка M8.2 продолжительностью 15 минут", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ИПГ, некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

За последние две недели ученые зарегистрировали на Солнце четыре вспышки самого высокого класса X (вспышку X1.7 и X4.5, а также две вспышки X1.3) и большое количество вспышек класса М.

На Солнце 5 мая произошли семь мощных вспышек

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.