Правительство США продало суперкомпьютер на 8 тысячах процессоров Xeon за бесценок

Использовавшийся для научных исследований суперкомпьютер Cheyenne продали на аукционе всего за 480 тысяч долларов. Как сообщает Tom’s Hardware, изначальная стоимость системы оценивалась по меньшей мере в 25 млн долларов, однако она упала в десятки раз из-за ряда поломок.

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Суперкомпьютер продали на онлайн-аукционе правительства США. Его создание 7 лет назад проинвестировали власти штата Вайоминг для нужд университетов и научно-исследовательских институтов. Вычисления на Cheyenne обеспечивали 8064 процессоров Intel Xeon Broadwell и 313 Тбайт оперативной памяти DDR4-2400 ECC. Систему использовали для моделирования погоды, изучения климатических изменений и других наукоемких вычислений.

За годы напряженной работы оборудование сильно износилось и стало часто выходить из строя. По этой причине правительство решило заменить суперкомпьютер на новый. Вместо утилизации Cheyenne выставили на аукцион — несмотря на высокую степень износа он все еще обладал внушающей вычислительной мощностью. Согласно описанию лота, в системе отказал лишь 1% узлов — следовательно, тысячи процессоров и сотни терабайт памяти сохранили свою работоспособность.

Покупатель суперкомпьютера получил 8064 процессора Intel Xeon E5-2697 v4 с 18 ядрами и 36 потоками. Их стоимость на eBay составляет около 50 долларов за штуку. Также в системе имелись 313 ТБ оперативной памяти, распределённой между 4890 ECC-совместимыми модулями емкостью по 64 Гбайт. Их стоимость составляет около 65 долларов за штуку на вторичном рынке.

На аукцион обратили внимание пользователи Сети, которые раскритиковали решение правительства. Критики подчеркивают, что продажа суперкомпьютера по столь низкой цене является «подарком» частному лицу за счет налогоплательщиков — вырученная сумма даже близко не компенсирует вложенные в систему средства. Другие же задались вопросом, что будет делать покупатель с таким количеством процессоров Xeon.