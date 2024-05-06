РКН направил рекомендации провайдерам по оценке рисков работы зарубежных ботов

Роскомнадзор направил рекомендации провайдерам по оценке рисков работы зарубежных ботов
Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора разработали для хостинг-провайдеров рекомендации по анализу рисков работы зарубежных ботов, в том числе Google, OpenAI и Apple, для последующей блокировки.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Специалисты ЦМУ ССОП разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов. К рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре, индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения", - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов.
Решение о необходимости их блокировки определяет сам владелец ресурса с учетом проведенного анализа, подчеркнули в ведомстве.