РКН направил рекомендации провайдерам по оценке рисков работы зарубежных ботов

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора разработали для хостинг-провайдеров рекомендации по анализу рисков работы зарубежных ботов, в том числе Google, OpenAI и Apple, для последующей блокировки.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Специалисты ЦМУ ССОП разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов. К рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре, индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов.

Решение о необходимости их блокировки определяет сам владелец ресурса с учетом проведенного анализа, подчеркнули в ведомстве.