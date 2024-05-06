Meizu представит сразу три ИИ-устройства в мае

Компания Meizu объявила о скором выпуске трех новых продуктов, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Это станет значительным шагом для бренда после объявления в феврале текущего года о переориентации с традиционных смартфонов на продукцию в сфере ИИ.

Детали о предстоящих устройствах пока не раскрыты, однако известно, что один из аппаратов, прошедших сертификацию под модельным номером M468Q, будет поддерживать быструю зарядку на 66 Вт.

Этим устройством, вероятно, окажется Meizu 21 Note, оснащенный премиальным дизайном с металлической рамой и стеклянным корпусом, а также процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Новый Meizu 21 Note обещает стать мощным устройством с аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки. Камера новинки включает в себя основной модуль на 200 Мп с фокусным расстоянием 22 мм и широкоугольный/макромодуль на 13 Мп.