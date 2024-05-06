$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

Россиянам рассказали, чего ждать от магнитных бурь на Земле в 2024 году

В 2024 году на Земле ожидается несколько волн магнитных бурь, такая обстановка будет сохраняться примерно два года, однако, это не создает угрозы для людей.

Ученый рассказал, чего ждать от магнитных бурь на Земле в 2024 году
© РИА Новости

Об этом «Москве 24» рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

«Ничего страшного в этом нет. Мы уже давно живем вместе с Солнцем, и такие периоды повторяются все время, каждые 11 лет», – объяснил эксперт.

По его словам, такие природные явления сильнее всего влияют на технику, в том числе, могут приводить к сбою у навигационных приборов или отключению электричества в некоторых странах. Помимо этого, в такие периоды чувствительные к магнитным возмущениям люди могут испытывать головокружение, тошноту и общую слабость.

«Но их не так много. Это, как правило, те, у кого слабое здоровье или хронические заболевания», — заключил Чашей.

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан до этого рассказала «Газете.Ru», что самое распространенное воздействие магнитных бурь — головные боли. Из-за магнитных вспышек и электрических импульсов нейроны головного мозга обладают повышенной возбудимостью, уточнила она.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости