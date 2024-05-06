Ученый рассказал, чего ждать от магнитных бурь на Земле в 2024 году

В 2024 году на Земле ожидается несколько волн магнитных бурь, такая обстановка будет сохраняться примерно два года, однако, это не создает угрозы для людей.

Об этом «Москве 24» рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

«Ничего страшного в этом нет. Мы уже давно живем вместе с Солнцем, и такие периоды повторяются все время, каждые 11 лет», – объяснил эксперт.

По его словам, такие природные явления сильнее всего влияют на технику, в том числе, могут приводить к сбою у навигационных приборов или отключению электричества в некоторых странах. Помимо этого, в такие периоды чувствительные к магнитным возмущениям люди могут испытывать головокружение, тошноту и общую слабость.

«Но их не так много. Это, как правило, те, у кого слабое здоровье или хронические заболевания», — заключил Чашей.

Фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Наталья Балан до этого рассказала «Газете.Ru», что самое распространенное воздействие магнитных бурь — головные боли. Из-за магнитных вспышек и электрических импульсов нейроны головного мозга обладают повышенной возбудимостью, уточнила она.