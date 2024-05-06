​​SpaceX представила новые скафандры для выхода в открытый космос

Компания Илона Маска SpaceX представила свой новый скафандр Extravehicular Activity (EVA), предназначенный для выходов в открытый космос. Костюм был разработан на основе скафандров экипажей космических кораблей Crew Dragon, и будет впервые использован во время частного полета в космос.

© YouTube/SpaceX

В феврале 2022 года SpaceX и американский миллиардер, спонсор первого полета в космос исключительно гражданского экипажа Джаред Айзекман объявили о запуске программы Polaris, призванной улучшить возможности пилотируемых космических миссий.

Polaris Dawn, первую из трех пилотируемых миссий программы, планируется вывести на орбиту не раньше лета 2024 года. В ходе пятидневной миссии экипаж выполнит первый в истории SpaceX выход в открытый космос с корабля Crew Dragon. Это также станет первым в истории выходом в космос «частных» астронавтов. Кроме того, впервые в истории четыре астронавта одновременно окажутся в космическом вакууме.

В открытый космос астронавты выйдут в новых скафандрах EVA. При разработке этих скафандров в SpaceX стремились обеспечить максимальную мобильность астронавтов. Компания внедрила новые материалы, процессы изготовления и новые конструкции «суставов» скафандра, обеспечивающих его гибкость в условиях повышенного давления, сохраняя при этом комфорт, подчеркнули в SpaceX.

Шлем скафандра, напечатанный на 3D-принтере, снабдили козырьком для уменьшения бликов во время выхода в открытый космос, а также проекционным дисплеем (HUD) и камерой, которые предоставляют информацию о давлении, температуре и относительной влажности внутри костюма. Также в скафандр добавили уплотнения и клапаны, которые позволяют гарантировать, что скафандр остается под давлением.

В SpaceX подчеркнули, что скафандр EVA - предшественник скафандров, которые люди будут использовать при строительстве базы на Луне и города на Марсе.