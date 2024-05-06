Искусственный интеллект впервые написал «Тотальный диктант»

Ученые оценили результаты искусственного интеллекта при написании «Тотального диктанта». По словам экспертов, системе можно выставить оценку между тройкой и четверкой.

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Открытая система «Писец» была разработана в Новосибирском государственном университете (НГУ). Изначально ее создавали для автоматического стенографирования записей интервью и защит диссертаций. При этом «Писец» допускал 20-30% ошибок. Он позволял человеку гораздо быстрее подготовить чистый текст работы.

Но для диктанта такое количество ошибок является недопустимым. Поэтому перед написанием в систему внесли принципиальные улучшения.

В результате из 276 слов диктанта «Писец» пропустил шесть. Еще семь он расслышал неверно – так, вместо «наивысшего» написал «наявившего», а вместо «клеенчатых» – «кальиончатых».

Также обнаружились проблемы с грамматикой. Вместо «Читай – не хочу» система выдала «Считай, не хотите». Искусственный интеллект допускал ошибки в написании окончаний, например, «синями» вместо «синими».

Ученые подчеркнули, что результат «Писца» оказался выше прогнозируемого. Там, где все слова были расслышаны верно, результат оказался между тройкой и четверкой.

В дальнейшем разработчики планируют повысить устойчивость системы к различного рода шумам и провести дальнейшие усовершенствования, сообщает сайт НГУ.