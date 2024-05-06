Стали известны характеристики и стоимость Google Pixel 8a

За неделю до официального анонса на Google I/O 2024, в сеть утекли подробные характеристики и цена смартфона Google Pixel 8a.

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Информация была опубликована инсайдером MysteryLupin на платформе X. Согласно утечке, Pixel 8a получит 6.1-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 2000 нит, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Размеры устройства составят 152.1 x 72.7 x 8.9 мм, а вес — 188 граммов.

Устройство будет работать на чипе Tensor G3, возможно, с немного пониженной тактовой частотой по сравнению с Pixel 8 и 8 Pro. Варианты памяти включают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Среди программных новинок — функции Magic Touch-up, Better Grip Magic и Real Tone. Самое важное, что устройство будет получать обновления программного обеспечения в течение 7 лет, как и стандартные модели Pixel 8 и 8 Pro.

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Батарея на 4492 мАч поддерживает 27-ваттную проводную и беспроводную зарядку Qi. Для безопасности предусмотрен сканер отпечатков пальцев в дисплее и функция распознавания лиц.

Камера осталась без изменений по сравнению с Pixel 7a: основной сенсор на 64 Мп и ультраширокоугольный на 13 Мп, оба с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера также на 13 Мп.

Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, порт USB 3.2 Type-C, поддержку Wi-Fi 6E и основные диапазоны LTE и 5G.

Цена Pixel 8a в Европе, согласно утечке, составит €549, с возможностью получить бонус в €150 за сдачу старого смартфона в трейд-ин. Новинка будет доступна в цветах Bay, Lime Green, Obsidian и Porcelain.