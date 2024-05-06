Опубликовано фото запуска ракеты, сделанное на смартфон Vivo X100 Ultra

Компания Vivo поделилась фотографиями, демонстрирующими возможности нового смартфона X100 Ultra.

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Снимки были сделаны вице-президентом компании и опубликованы на его странице в Weibo. Фотографии запечатлели запуск китайской лунной миссии Чанъэ-6, выполненные с использованием 10-кратного зума.

Изображения, сделанные на смартфон X100 Ultra, показывают впечатляющую детализацию и четкость.

Основная камера устройства оснащена 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом с фокусным расстоянием 22.48 мм, апертурой f/2.67 и использует 1/1.4" датчик.

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Благодаря высокому разрешению камера способна делать снимки с разрешением 16 320 x 12 888 пикселей.

По словам надежного инсайдера Digital Chat Station, камера поддерживает увеличение до 100x и имеет функцию телефото-макро, которая вероятно будет называться режимом Super Macro.