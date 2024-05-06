Представлен мини-ПК AceMagic в стиле космического истребителя из «Звездных войн»

Компания AceMagic, специализирующаяся на компактных ПК, представила новый мини-ПК M2A StarShip, дизайн которого вдохновлен космическими истребителями из «Звездных войн».

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Это устройство, по заявлениям производителя, стало первым в мире мини-ПК для игр AAA-уровня с такой уникальной конструкцией.

M2A StarShip выделяется не только своей внешностью, напоминающей X-Wing, но и светодиодной подсветкой.

К тому же, компания уже запустила страницу для предварительных заказов, предлагая скидки до 35% для первых покупателей. При этом, на момент публикации, информации о технических характеристиках устройства остается недостаточно.

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Устройство оснащено системой охлаждения, описываемой как «четырехмерная», что включает четыре мощных вентилятора и семь медных труб. Вероятно, в нем используется дискретная графика GeForce или Radeon (скорее всего, мобильная GPU), так как на дисплее можно увидеть потребление энергии GPU (45 Вт).

Помимо привлекательного внешнего вида, M2A StarShip имеет продвинутый дисплей, который отображает множество параметров в режиме реального времени, включая температуру CPU и GPU, потребление энергии, частоты, скорость вентиляторов, использование памяти и многое другое.