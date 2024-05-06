Sony выпустит смартфон с разъемом для наушников

Японская компания Sony запланировала выпустить смартфон с разъемом для проводных наушников. Об этом в своем X рассказал известный инсайдер Эван Бласс.

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По словам специалиста, новый аппарат Xperia 10 VI компания представит на презентации в конце мая. Особенностью девайса окажется наличие интерфейса для подключения проводных наушников. Современные смартфоны обычно выходят без 3,5-миллиметрового разъема для наушников, поэтому Xperia 10 VI будет выделяться на их фоне. Так, Apple отказалась от порта для гарнитуры в iPhone 7 еще в 2016 году.

Кроме разъема для наушников гаджет выйдет с небольшим дисплеем, имеющим две горизонтальные экранные рамки. Аппарат получит двойную камеру с двухкратным зумом и светодиодной вспышкой. Устройство будет доступно в черном, белом и лавандовом цветах.

Судя по всему, смартфон Sony получит влагозащиту. Информация о диагонали дисплея, процессоре, оперативной и постоянной памяти не раскрывается. Ожидается, что компания представит смартфон на мероприятии 17 мая. В этот же день фирма должна показать и флагманский аппарат Sony Xperia 1 VI.

Ранее специалисты агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) назвали самые востребованные модели смартфонов Apple на рынке США. Самым популярным аппаратом оказался iPhone 15 Pro Max.