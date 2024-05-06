ИИ предсказал судьбу британской королевской семьи через 30 лет

Искусственный интеллект визуализировал будущее королевской семьи Великобритании. Через 30 лет в стране будет молодой король, Кейт Миддлтон не умрет от рака, а принц Гарри разведется.

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Согласно прогнозу нейросети, принц Уильям станет королем, но отречется от престола в 2049 году в пользу сына Джорджа. В 2050 году состоится роскошная коронация старшего наследника герцога и герцогини Кембриджских. На одной из картинок ИИ будущий король Георг VII просыпается от будильника на смартфоне, который напоминает ему сделать первое за день селфи. Кейт Миддлтон в роли королевы-матери примерила на себя образ Елизаветы II – сдержанная прическа и суровое выражение лица.

По задумке ИИ, принцесса Шарлотта в 2046 году выйдет замуж за потомка короля Луи-Филиппа I, последнего французского монарха. А принц Гарри разведется с Меган Маркл и вернется в королевскую семью. Он будет проводить свои дни, ухаживая за садом в резиденции Хайгроув-Хаус в Глостершире. Маркл же выйдет замуж за американского сенатора, который впоследствии станет президентом, пишет Daily Star.

Daily Mail: Кейт Миддлтон передала секретное послание с помощью фото сына

Ранее королевский эксперт Марк Рош со ссылкой на информированный источник рассказал, что у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон обнаружили рак толстой кишки. Британский принц Гарри удручен тем, что его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, не смогут отметить Пасху в кругу королевской семьи из-за его ссоры с отцом и мачехой.