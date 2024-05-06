Google объявила о закрытии API для разработчиков Google Fit

Разработчики фитнес-приложений, использующие Google Fit, получили тревожный сигнал. Google объявила об официальном закрытии API для разработчиков Google Fit к 30 июня 2025 года. Это означает, что приложения должны перейти на новую платформу Health Connect.

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Хотя Google предлагает разработчикам руководство по миграции, одна из ключевых функций отсутствует: API Goals, который позволял пользователям устанавливать ежедневные цели активности в Google Fit. Google обещает больше подробностей на своем мероприятии I/O в конце этого месяца.

Интересно, что Google хранит молчание о судьбе самого приложения Google Fit, которое по-прежнему работает на Android, Wear OS и даже iOS. Приложение не получало крупных обновлений уже более года, и его будущее кажется неопределенным.