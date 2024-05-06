ИИ в iPhone сможет резюмировать длинные сообщения

Грядущее обновление iOS 18 может привнести довольно удобную функцию: резюме сообщений с помощью искусственного интеллекта. Подобно функциям на Android и Humane AI Pin, iOS 18 может сократить объемные сообщения в iMessage, сохранив при этом ключевую информацию.

По данным AppleInsider, Apple разрабатывает систему искусственного интеллекта, которая сможет не только резюмировать сообщения, но и предлагать быстрые ответы.

Сообщается, что компания создает языковую модель, которая сможет работать локально на устройстве, что избавит ее от необходимости подключаться к Интернету для решения задач ИИ. Это означает более быструю обработку данных и, что еще важнее, повышенную конфиденциальность, поскольку данные остаются в телефоне.

Однако, по слухам, Apple может не полагаться только на собственный ИИ. Переговоры с Google и OpenAI указывают на возможность интеграции их инструментов ИИ.

Ожидается, что iOS 18 будет представлена на WWDC в июне.