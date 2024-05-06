На «Хабре» рассказали как Apple следит за пользователями iPhone

Пользователь «Хабра» под ником ЗонD80 получил доступ к данным, которые Apple собирает о своих клиентах. Он является гражданином одного из государств Евросоюза и воспользовался правом, предоставленным законом GDPR. Полученный результат сильно и неприятно удивил энтузиаста.

В досье ЗонD80 содержится идентификатор DSPersonID, дата регистрации Apple ID, ФИО, тип платежной карты, адрес доставки, номер телефона и многое другое. Документы содержат историю изменений данных в Apple ID начиная с 2010 года.

Компания также хранит данные обо всех устройствах, принадлежавших или принадлежащих пользователю, даже если они были проданы другому человеку. Самые ранние записи датируются 2010 годом.

Apple тщательно фиксирует действия пользователей в различных сервисах, таких как Apple Music, Game Center, App Store и iTunes. Особенно впечатляет подробность данных о действиях в App Store, где фиксируются все нажатия, время пребывания на страницах и время, затраченное на принятие решения о покупке приложений или игр.

ЗонD80 отметил, что в полученных файлах нет информации о его деятельности как зарегистрированного разработчика. Он также сомневается, что все собранные о нем данные содержатся в полученных файлах. Имеются основания полагать, что компания отслеживает действия пользователей в операционной системе и почти во всех приложениях. Пользователь направил запрос по этому вопросу в Apple и пообещал сообщить о полученном ответе.