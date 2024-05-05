На Солнце произошла вторая мощная вспышка за сутки

На Солнце в воскресенье, 5 мая, произошла вторая за день мощная вспышка, рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ. Об этом пишет РИА «Новости».

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Ученые заметили, что обе вспышки высшей мощности произошли на одном и том же участке Солнца, между двумя взрывами прошло всего около шести часов.

Исследователи заметили, что выброс массы в этом случае почти полностью исключен. Они уточнили, что повторное накопление вещества за такое короткое время невозможно.

По их данным, оба взрыва не имели дополнительной радиационной компоненты в виде энергичных протонов. Следовательно, добавили они, вспышки не отразятся на работе спутниковых группировок.

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