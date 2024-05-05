В iPhone 2024 года изменится магнитная зарядка

MacRumors: в линейке iPhone 16 могут появиться более тонкие компоненты MagSafe
Возможно, у линейки iPhone 16 будут небольшие изменения в магнитах системы MagSafe по сравнению с предыдущими моделями. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на отчет французского производителя аксессуаров для смартфонов ShopSystem.
ShopSystem опубликовала фотографии чехлов для всех моделей iPhone 16, из которых следует, что новинки могут получить более тонкий дизайн кольцевых магнитов и отдельного магнита MagSafe для выравнивания относительно устройств серии iPhone 15.
В MacRumors считают, что, несмотря на потенциальные изменения в форме коннектора, вряд ли производителям придется выпускать новые зарядки типа MagSafe. Следовательно, и потребителям не придется тратиться на покупку нового аксессуара.
Если информация о более тонких магнитах является достоверной, остается неясным, скажется ли изменение на функциях MagSafe в будущих iPhone. Журналисты считают, что изменения могут сказаться на мощности передаваемого тока, поскольку до этого появлялись слухи о поддержке 20 ватт в iPhone 16. Для сравнения: сейчас максимальная мощность MagSafe для смартфонов Apple ограничивается 15 ваттами.