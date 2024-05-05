В iPhone 2024 года изменится магнитная зарядка

Возможно, у линейки iPhone 16 будут небольшие изменения в магнитах системы MagSafe по сравнению с предыдущими моделями. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на отчет французского производителя аксессуаров для смартфонов ShopSystem.

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ShopSystem опубликовала фотографии чехлов для всех моделей iPhone 16, из которых следует, что новинки могут получить более тонкий дизайн кольцевых магнитов и отдельного магнита MagSafe для выравнивания относительно устройств серии iPhone 15.

В MacRumors считают, что, несмотря на потенциальные изменения в форме коннектора, вряд ли производителям придется выпускать новые зарядки типа MagSafe. Следовательно, и потребителям не придется тратиться на покупку нового аксессуара.

Если информация о более тонких магнитах является достоверной, остается неясным, скажется ли изменение на функциях MagSafe в будущих iPhone. Журналисты считают, что изменения могут сказаться на мощности передаваемого тока, поскольку до этого появлялись слухи о поддержке 20 ватт в iPhone 16. Для сравнения: сейчас максимальная мощность MagSafe для смартфонов Apple ограничивается 15 ваттами.