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В Германии нашли «живые консервы» древних людей

Эксперты обнаружили фрагменты панциря черепахи возрастом около 50 тысяч лет неподалеку от немецкого города Магдебурга. Черепахи могли быть легко транспортируемыми запасами пищи, «живыми консервами», сообщает Arkeonews.

В Германии нашли «живые консервы» древних людей
© Газета.Ru

В гравийном карьере Барлебен-Адамзее обнаружили пять фрагментов панцирей черепах европейской прудовой черепахи (Emys orbicularis). С помощью радиоуглеродного датирования ученые установили, что их возраст составляет от 42 тысяч до 50 тысяч лет. Это означает, что животные жили в ледниковом периоде, температура во время которого была слишком низкой для эмбрионального роста черепах.

Вероятно, черепах принесли с собой путешественники в качестве провизии. Эти животные легко транспортируются и могли обеспечить запас свежего мяса даже в случае неудачной охоты. Вполне возможно, что охотники ледникового периода, – неандертальцы или современные люди, – привезли черепах с собой в прохладные северные регионы. Будущие исследования должны будут доказать, было ли это так на самом деле.

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