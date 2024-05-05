Эксперт по Apple раскритиковал самый дорогой iPhone

Журналист издания про потребительскую электронику iPhones.ru Кирилл Морозов поделился впечатлениями от использования топового iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ. Автор раскритиковал лучшие смартфон Apple за «бесполезный» вырез Dynamic Island и маркий корпус с титановым корпусом.

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По словам Морозова, он был полностью уверен, что матовая титановая поверхность не будет собирать отпечатки пальцев, но по факту ситуация не изменилась по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, он отметил, что очень трудно оттереть грани смартфона до первоначального состояния, особенно в случае с черной моделью.

Морозов также раскритиковал Dynamic Island, утверждая, что он бесполезен на 95%, за исключением установки таймера. Он отметил, что вырез со всеми особенностями Dynamic Island расположен там, куда большой палец одной руки не доберется даже при большом желании.

Кроме того, Морозов отмечает, что использование титана в смартфонах компании сыграло на руку только в плане веса, но не решило проблему с ограничением по массе в популярных стабилизаторах для смартфонов. Вместе с тем автор раскритиковал отсутствие кабеля USB 3 для быстрой передачи данных в комплекте с iPhone 15 Pro Max.

Наконец, Морозов считает, что у Apple еще есть пути для развития, и ждет от компании более округлых форм корпусов своих смартфонов, аналогичных новым MacBook Air и MacBook Pro.