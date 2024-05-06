Нейросеть помогла астрономам обнаружить неизвестные космические объекты

Ученые мировой научной общественности обучили нейросеть распознавать астероиды и с помощью нее обнаружили 1031 неизвестный объект, пишет LIFE.ru со ссылкой на астрономов из Испании. По их словам, коллеги по собственной инициативе решили обработать 37 тысяч снимков телескопа Hubble, сделанные за 19 лет.

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Астрономы прогнали через нейросеть тысячи фотографий и обнаружили объекты небольших размеров, которые не были занесены ни в один каталог. 400 таких объектов едва заметны, поскольку имеют диаметр меньше километра.

Большая часть из них располагается в два-три раза дальше, чем Земля от Солнца, где между Юпитером и Марсом находится Главный пояс астероидов. То есть, эти неизвестные ранее астероиды именно оттуда. Они небольшого размера, но в большом количестве. Открытие позволит отследить процесс образования таких астероидов в Солнечной системе.

По мнению ученых, эти астероиды либо сформировались одновременно с планетами из протопланетного диска и были такого размера с самого начала, либо они являются осколками крупных тел, сталкивающихся друг с другом. Астрономы больше склоняются ко второму варианту, поскольку считают, что мелкие астероиды должны были накопить протопланетную пыль со момента образования, набрав тем самым массу.

Ранее стало известно, что вращающийся вокруг Солнца астероид Камо'Оалева оказался обломком Луны, к такому выводу пришла международная группа астрономов. Диаметр астероида 40–100 м, он летит с чрезвычайно высокой скоростью, при этом его орбита синхронизирована с орбитой Земли. Как считают ученые, когда-то часть спутника Земли откололась при столкновении с небесным телом в районе кратера Джордано Бруно.