Россиян предупредили о смартфонах Samsung, которые лучше не покупать

Samsung – один из лидеров рынка смартфонов, но не все его устройства заслуживают внимания потребителей. Издание «Палач» составило список из пяти моделей, которые лучше не покупать из-за их слабых характеристик или неоправданно высокой цены.

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Samsung Galaxy A15

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A15 может показаться привлекательным благодаря своим характеристикам и цене (около 13 тыс. руб. на момент публикации новости, – «Газета.Ru»), но есть более выгодная альтернатива. Прошлогодний Samsung Galaxy A24 имеет более четкий 90-герцовый AMOLED-дисплей, оптостабилизатор в основной камере и отдельный слот microSD. За эти преимущества нужно переплатить только 1,5 тыс. руб.

Samsung Galaxy A34

Сбалансированный «середняк» Galaxy A34 за 22 тыс. руб. раньше часто рекомендовался к покупке, но сейчас на рынке есть более выгодные варианты. При доплате в несколько тысяч рублей можно обратить внимание на Xiaomi Poco M6 Pro и Infinix Note 40 Pro, которые имеют более навороченные камеры и заряжаются быстрее.

Samsung Galaxy A55

Обновленная версия главного хита бренда Galaxy A55 разочаровала пользователей едва заметными апгрейдами. Новая модель получила слегка увеличенный 120-герцовый AMOLED-экран и чуть более мощный чип Exynos 1480, но в остальном она является копией прошлогодней модели. За новую «ашку» просят как минимум 32,5 тыс. руб., что слишком много для таких незначительных улучшений. За эти деньги в «Палаче» рекомендуют рассмотреть модель Galaxy A55 в топовой конфигурации с 8/256 ГБ памяти.

Samsung Galaxy S23 FE

Упрощенная версия флагманского смартфона Galaxy S23 FE получила отрицательные отзывы пользователей из-за жирных рамок, средних фотовозможностей, сильного троттлинга и посредственной автономности. За такие недостатки запрашивается цена от 42 тыс. руб., что делает данную модель одной из самых худших устройств бренда за последние годы.

Samsung Galaxy S24 (Exynos)

Младший смартфон новой серии флагманов Galaxy S24 стал спорным из-за использования фирменного процессора Exynos 2400 вместо Snapdragon 8 Gen 3. Это приводит к более быстрому нагреву в играх, что может стать проблемой для геймеров. Однако даже если пользователь не планирует активно использовать смартфон для игр, то ему все равно не рекомендуют тратить деньги на эту модель, поскольку от прошлогодней версии она отличается только незначительно улучшенной производительностью и яркостью экрана.