Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном
Всего несколько лет назад приобрели популярность телефоны с экраном-«водопадом». Тем не менее у таких эффектных дисплеев есть определённые минусы.
Чувствительность. У многих пользователей возникают проблемы с изогнутым экраном из-за его повышенной чувствительности к касанию по краям.
Хрупкость. При падении изогнутый дисплей с большей вероятностью разобьётся, чем плоский.
Уязвимость к повреждениям. Такие экраны не спасают даже чехлы и бамперы.
Проблемы с установкой защитных плёнок и стёкол. От изогнутых экранов быстрее отклеиваются подобные аксессуары. Да и портится такая «защита» тоже быстрее.
Визуальная неоднородность. Под прямым углом картинка на изогнутых экранах становится темнее. Из-за этого возникает ощущение неоднородности изображения.