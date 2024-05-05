Перечислены основные недостатки смартфонов с изогнутым экраном

Всего несколько лет назад приобрели популярность телефоны с экраном-«водопадом». Тем не менее у таких эффектных дисплеев есть определённые минусы.

Чувствительность. У многих пользователей возникают проблемы с изогнутым экраном из-за его повышенной чувствительности к касанию по краям.

Хрупкость. При падении изогнутый дисплей с большей вероятностью разобьётся, чем плоский.

Уязвимость к повреждениям. Такие экраны не спасают даже чехлы и бамперы.

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Проблемы с установкой защитных плёнок и стёкол. От изогнутых экранов быстрее отклеиваются подобные аксессуары. Да и портится такая «защита» тоже быстрее.

Визуальная неоднородность. Под прямым углом картинка на изогнутых экранах становится темнее. Из-за этого возникает ощущение неоднородности изображения.