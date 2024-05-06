В центре Москвы обнаружили артефакты XVI–XIX веков

Во время археологических работ, связанных с реставрацией старинных домов в центре Москвы, были найдены артефакты XVI – XIX веков. 82 предмета будут переданы в музеи.

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При реставрации жилого дома Наумовых-Волконских были найдены чернолощеная кубышка, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды, перстень из цветного металла, медные монеты номиналом от одной до 20 копеек и различные железные изделия разных периодов.

В процессе реставрационных работ главного дома городской усадьбы XVIII – XIX веков на Пречистенке обнаружили фрагменты рельефных полихромных изразцов, медные монеты ручной чеканки, фрагменты белоглиняных керамических сосудов и обувные подковки.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последние 13 лет археологи нашли в столице более 100 тысяч артефактов. Свыше 33 тысяч из них переданы в государственную часть Музейного фонда России, остальные в процессе реставрации.

Ранее в московском районе Хамовники было найдено почти 400 предметов XVIII – XIX веков, среди которых были фарфоровый пупс и баночки для помады. В центре столицы археологи обнаружили предметы, доказывающие существование в XVIII – XIX веках косторезной мастерской.