США обнаружили на орбите спутник, потерянный... 25 лет назад

Астрономы США обнаружили на орбите Земли спутник S73-7, который считался пропавшим без вести с середины 1990-х годов.

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Этот объект был запущен еще в 1974 году в рамках космической программы ВВС США и должен был стать инфракрасной мишенью. Однако из-за неудачного развертывания спутник перестал быть видимым для наземных радаров.

Профессор Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отмечает, что спутник трудно обнаруживался из-за своей нестандартной конструкции и малого количества металла, что делает его плохо видимым на радарах.

К тому же, накопление космического мусора вокруг Земли значительно усложняет процесс идентификации таких объектов.

Спутник был вновь замечен благодаря усилиям аналитика под ником 18thSDS, который 25 апреля смог получить новые данные о его орбите.