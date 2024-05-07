США обнаружили на орбите спутник, потерянный... 25 лет назад

Астрономы США обнаружили на орбите Земли спутник S73-7, который считался пропавшим без вести с середины 1990-х годов.
Этот объект был запущен еще в 1974 году в рамках космической программы ВВС США и должен был стать инфракрасной мишенью. Однако из-за неудачного развертывания спутник перестал быть видимым для наземных радаров.
Профессор Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отмечает, что спутник трудно обнаруживался из-за своей нестандартной конструкции и малого количества металла, что делает его плохо видимым на радарах.
К тому же, накопление космического мусора вокруг Земли значительно усложняет процесс идентификации таких объектов.
Спутник был вновь замечен благодаря усилиям аналитика под ником 18thSDS, который 25 апреля смог получить новые данные о его орбите.