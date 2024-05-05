Когда ожидать магнитные бури в мае и как к ним подготовиться

Мир науки и климатологии каждый месяц приносит с собой новые уникальные вызовы, поэтому май 2024 года не стал исключением, оказавшись во внимании ученых в области геомагнитных явлений. Эксперты напомнили, что Солнце «работает» очень активно, порождая вспышки разной мощности и воздействуя на магнитное поле Земли.

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По предварительным прогнозам специалистов, в конце мая ожидаются возбуждения магнитосферы планеты. Ее жители смогут наблюдать сильные волнения с 23 по 25 мая, а также 28 и 29 числа текущего месяца. Помимо этого конец апреля и начало мая уже принесли с собой мощные вспышки на Солнце, что станет причиной магнитных бурь уже в ближайшее время.

Первые будут ощущаться 5-6 мая, однако, по словам специалистов, их можно отнести к слабым возмущениям. После этого, 12-13 мая, интенсивность штормов возрастет. 20 мая прогнозируется слабая магнитная буря, а с 25 по 27 мая метеорологи ждут средний по силе шторм.

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Для тех, кто чувствует на себе влияние бурь, особенно важно подготовиться заранее к этим событиям. Помимо принятия необходимых медицинских мер и запаса лекарства, важно следить за актуальной информацией о геомагнитной обстановке.

Несмотря на сложность точного прогнозирования магнитных бурь на длительный срок, специалисты постоянно обновляют графики возможных волнений атмосферы. Это позволяет быть более подготовленным к неблагоприятным последствиям, сообщает Rsute.ru.

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Первая в этом году магнитная буря началась на Земле после трех мощных вспышек на Солнце в феврале. Однако заявления о радиационном шторме, который якобы должен был обрушиться на планету, оказались сильно преувеличенными, заявил в беседе с «ВМ» замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей.