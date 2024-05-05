В Госдуме рассказали, какие профессии исчезнут из-за ИИ

Из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) практически во все сферы жизни в зоне риска находятся такие профессии, как специалисты службы поддержки клиентов, администраторы, а также копирайтеры. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по информационной политики Антон Немкин.

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При этом он отметил, что проблемы безработицы из-за развития ИИ в России сейчас нет. Однако есть ряд специальностей, которые находятся в потенциальной зоне риска. По словам депутата, как минимум 16 процентов россиян переживают, что новые технологии способны спровоцировать безработицу из-за автоматизации производств и внедрения новых технологий.

— ИИ также полезен для обработки больших объемов данных и прогнозирования, поэтому может конкурировать со специалистами в области аналитики и исследований. Способность генерировать тексты на заданную тему, нужной структуры и объема делает ИИ и конкурентом для копирайтеров, — указал Немкин.

Чиновник убежден, несмотря на все новые веяния, ИИ не сможет во всем заменить человека. Он указал, что большинство людей все же выберут обращение к живому специалисту, чем к «бездушной машине».

— Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов, — заключил депутат в беседе с РИА Новости.

Экономист, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич также считает, что искусственный интеллект в будущем будет только активнее развиваться, но полностью заменить человека ему не удастся.

2022 год стал прорывным в сфере искусственного интеллекта. Нейросеть научилась рисовать впечатляющие картины, писать программный код и стихи и даже попыталась доказать научную теорему. О главных достижениях ИИ, а также о том, несет ли его развитие опасность для человека, — в материале «Вечерней Москвы».

В свою очередь американский предприниматель Илон Маск считает, что к 2029 году искусственный интеллект станет умнее всех жителей Земли.