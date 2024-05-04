В Великобритании премиум-подписчикам X стал доступен чат-бот Grok AI

Обладатели премиум-аккаунтов в X (ранее Twitter) из Великобритании получили доступ к чат-боту Grok AI, разработанному компанией Илона Маска xAI.

"Добро пожаловать в Великобританию, Grok <…>. Grok теперь доступен в Соединенном Королевстве для премиум-подписчиков", - говорится в сообщении X.

В декабре 2023 года Маск объявил о запуске бета-версии чат-бота Grok AI, первыми доступ к новой нейросети получили обладатели подписки Premium Plus в Х в США.

В июле 2023 года предприниматель объявил о создании компании xAI, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта (ИИ). По словам Маска, xAI будет использовать публикации в X для обучения своей модели ИИ, а также будет стремиться к созданию "максимально любознательного и стремящегося к правде" искусственного интеллекта, что является "наиболее безопасным подходом".