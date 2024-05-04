Названы лучшие гаджеты Apple по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили апрельский рейтинг удовлетворенности пользователей гаджетами Apple, в который вошли iPad и iPhone.

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Так, наивысшую пользовательскую оценку имеет iPad Air 4-го поколения — им довольны 96,43% пользователей. Это планшет 2020 года, работающий на базе чипа Apple A14 Bionic.

Второе место в рейтинге занял iPhone 12 mini, который принято считать не самым успешным смартфоном компании. При этом 95,92% владельцев этого устройства оказались довольны им — вероятно, благодаря компактному 5,4-дюймовому дисплею.

На третьем месте оказался iPad Pro 2-го поколения с 10,5-дюймовым экраном (95,89%). В топ также вошли iPad Pro 4-го поколения с экраном на 12,9 дюйма (95,29%), iPad Pro 2-го поколения на 11 дюймов (95,03%).

С шестого по десятое место расположились iPhone SE 2 (94,95%), iPad Pro 3-го поколения на 11 дюймов (94,59%), iPad Air 5 (93,54%), iPad mini 5 (93,39%) и даже iPhone 8, которым довольны 93,17% пользователей.

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Составители рейтинга отмечают, что пользовательская оценка устройства не зависит от его производительности и результатов в бенчмарке AnTuTu.