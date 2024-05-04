Презентация Apple уже 7 мая: собраны слухи о возможных анонсах компании

7 мая компания Apple проведет специальное мероприятие, видимо, посвященное iPad и аксессуарам для него. Мероприятие под названием «Let Loose» станет неожиданностью для некоторых, учитывая, что Apple обычно анонсирует новые продукты на WWDC.

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Так что же стоит за этим отдельным мероприятием? Предположения указывают на желание Apple ответить на недавнюю критику. Компанию упрекают в падении продаж iPad и отсутствии инноваций, особенно в сфере генеративных технологий искусственного интеллекта. Чтобы противостоять этому, по слухам, Apple может представить на этом мероприятии чип M4 нового поколения.

Звездой шоу, скорее всего, станет обновленный iPad Pro с OLED-дисплеем и более тонким и легким корпусом. В основе этого устройства может лежать чип M3 или даже тот самый M4, а цена на него может быть повышена из-за обновленного дисплея. iPad Air также может получить обновление, возможно, будет представлена новая 12,9-дюймовая модель.

Не исключены и новые аксессуары для iPad: наиболее вероятные кандидаты — Apple Pencil нового поколения и обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro.

Хотя iOS 17.5 не будет крупным обновлением, официальная дата его выхода может быть объявлена во время мероприятия.