Презентация Apple уже 7 мая: собраны слухи о возможных анонсах компании
7 мая компания Apple проведет специальное мероприятие, видимо, посвященное iPad и аксессуарам для него. Мероприятие под названием «Let Loose» станет неожиданностью для некоторых, учитывая, что Apple обычно анонсирует новые продукты на WWDC.
Так что же стоит за этим отдельным мероприятием? Предположения указывают на желание Apple ответить на недавнюю критику. Компанию упрекают в падении продаж iPad и отсутствии инноваций, особенно в сфере генеративных технологий искусственного интеллекта. Чтобы противостоять этому, по слухам, Apple может представить на этом мероприятии чип M4 нового поколения.
Звездой шоу, скорее всего, станет обновленный iPad Pro с OLED-дисплеем и более тонким и легким корпусом. В основе этого устройства может лежать чип M3 или даже тот самый M4, а цена на него может быть повышена из-за обновленного дисплея. iPad Air также может получить обновление, возможно, будет представлена новая 12,9-дюймовая модель.
Не исключены и новые аксессуары для iPad: наиболее вероятные кандидаты — Apple Pencil нового поколения и обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro.
Хотя iOS 17.5 не будет крупным обновлением, официальная дата его выхода может быть объявлена во время мероприятия.