Российские биологи описали развитие рака без генетических мутаций

Учёные РАН изучили и описали, как рак может развиваться в организме не вызывая генетических мутаций.

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Исследователи из Института биологии гена РАН обнаружили, что развитие рака может быть связано не с мутациями генов, а с эпигенетическими изменениями, которые не затрагивают последовательность ДНК. Главным образом, они сконцентрировались на белках-репрессорах, Polycomb, которые влияют на активность генов. Нарушение их работы под воздействием внешних факторов может привести к онкологическим заболеваниям.

В ходе исследования на моделях насекомых учёные обнаружили, что кратковременное воздействие высокой температуры приводит к нарушению работы белков-репрессоров и развитию рака. Этот эпигенетический фактор приводит к тому, что клетки начинают развиваться по раковому пути, не имея генетических мутаций. Такие белки-репрессоры присутствуют у всех многоклеточных организмов, включая человека, что означает, что некоторые внешние факторы, такие как курение или алкоголь, могут спровоцировать рак.

Следующим шагом для учёных станет выяснение, какие группы генов страдают при нарушении работы белков-репрессоров, и какие регуляторные механизмы участвуют в этом процессе. Полученные результаты могут помочь разработать эффективные методы лечения и профилактики рака.