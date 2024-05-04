В соцсети Х заблокированные пользователи смогут видеть ответы заблокировавших их

Илон Маск, который, по его же словам, ярый противник кнопки блокировки в соцсетях, тем более в «свободной» Х (бывшем Twitter), начал менять политику блокировки пользователей. Раньше заблокированный пользователь не мог видеть ответов того, кто его заблокировал, теперь это изменится.

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Чтобы заблокированный пользователь Х не оказался в информационном вакууме по отношению к заблокировавшему его, соцсеть сделает так, чтобы ответы на сообщения, написанные до блокировки, пользователь смог увидеть. То есть если заблокировавший ответит на сообщение заблокированного, тот сможет его прочитать, что раньше было недоступно.

Как отмечает издание Engadget со ссылкой на разработчиков соцсети Х, блокировка меняется не просто как функция, но получает иной контекст взаимодействия. В основе — безопасность заблокированного пользователя, чтобы он знал, о чём пишет заблокировавший его человек.