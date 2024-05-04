Компания Apple намерена снизить стоимость базовой модели iPad 11-го поколения. Об этом со ссылкой на близкие к компании источники сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

Уже 7 мая Apple представит новые флагманские планшеты iPad Pro и Air. Параллельно компания разрабатывает новое поколение базового iPad с упором на сохранение существующих в этой линейке функций и снижением цены.

Актуальный iPad 10-го поколения продается в США за $449 (около 32 тыс. руб.), однако Apple намерена удешевить новинку и приблизить ее стоимость к модели 9-го поколения, которая стоит $329 (около 22 тыс. руб.). Несмотря на то что эта модель дешевле, она имеет устаревший дизайн и значительно уступает по характеристикам актуальному поколению.

Насколько Apple удастся удешевить новый бюджетный планшет, неизвестно. Его презентация ожидается не раньше конца 2024 года, пишет Bloomberg.

iPad 10-го поколения получил «безрамочный» 10,9-дюймовый экран и фирменный чип Apple A14 Bionic, который встречается в iPhone 12. Более дешевый iPad 9 имеет 10,2-дюймовый экран с широкими рамками.