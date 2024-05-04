Оспорена гипотеза о развитом интеллекте тираннозавров

Международная группа ученых оспорила гипотезу о том, что плотоядные динозавры, в том числе тираннозавры, по уровню интеллекта были сопоставимы с приматами.

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Речь идет о предположении, которое в прошлом году выдвинула нейробиолог Сузана Эркулано-Оузель. С помощью компьютерной томографии команда ученых под ее началом вычислила приблизительную массу мозга хищных динозавров и оценила количество нейронов в нем. Результаты показали, что число этих нервных клеток у них превышало три миллиона. Исходя из этого исследовательница сделала вывод, что тираннозавры были умнее бабуинов и даже допустила у них наличие способности к передаче знаний и созданию орудий труда.

В новой научной работе ученые утверждают, что оценки размера мозга тираннозавров и числа нейронов в нем существенно завышены. Кроме того, исследователи подчеркивают, что уровень интеллекта зависит не только от количества нейронов, но и от того, в каких пропорциях этот показатель находится к общей массе тела.

Так, тираннозаврам, вес которых достигал 14 тонн, необходимо было иметь огромное число нейронов только для того, чтобы обеспечивать базовые функции своих массивных тел. Для решения интеллектуальных задач нервных клеток требовалось в разы больше. Помимо этого, палеонтологи указали, что в мозге рептилий нейроны расположены менее плотно, чем у млекопитающих, а значит, и связей между ними значительно меньше. В результате исследователи заявили, что по уровню развития мозга тираннозавры были близки не к приматам, а к умным гигантским крокодилам, пишет журнал The Anatomical Record.

Ранее ученые создали компьютерную модель, показавшую, сколько тираннозавров жило на Земле. Согласно исследованию, их количество составляло 1,7 млрд особей.