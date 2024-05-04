В 2024 году россияне стали на пять минут больше пользоваться Telegram

В период с января по март 2024 года наблюдалось увеличение среднемесячного охвата Telegram с 62% до 73% по сравнению с прошлым годом, а среднесуточный охват возрос с 41% до 49%. Об этом говорится в ежеквартальном отчете исследовательской компании Mediascope.

Согласно исследованию, наиболее активными пользователями Telegram являются молодые люди в возрасте от 12 до 24 лет, среди которых около 80% ежедневно открывают приложение. В возрастных группах 25–34 и 34–44 лет эти цифры составляют 61% и 57% соответственно, тогда как среди лиц в возрасте 45–54 лет показатель равен 48%. В категории 55 лет и старше ежедневно в Telegram заходит 26% пользователей.

Среднее время, проводимое пользователями в мессенджере, составляет 44 минуты в день, что на пять минут больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Среди самых популярных каналов в Telegram преобладают новостные и политические, однако в топ-10 также вошел развлекательный и канал для знакомств «Леонардо Дайвинчик», популярный среди молодежи.

Также отмечается, что интересы молодых пользователей Telegram в возрасте от 12 до 24 лет заметно отличаются от предпочтений других возрастных групп, с особым уклоном в сторону развлекательного и киберспортивного контента.

Ранее глава Telegram Павел Дуров признался, что не смотрит ужасы.