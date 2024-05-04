Исследование спутниковых снимков выявило «тревожную тенденцию», пишут СМИ: нефтегазовые компании устанавливают технологии, которые мешают ученым обнаруживать вредные выбросы.

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Виновник? Закрытые горелки, которые рекламируются как решение проблемы факельного сжигания избыточного природного газа. В то время как традиционные факелы выбрасывают метан, мощный парниковый газ, и загрязняющие вещества, закрытые горелки скрывают пламя, делая его невидимым для средств спутникового мониторинга.

Это серьезное препятствие для усилий по отслеживанию и сокращению выбросов в энергетическом секторе. Спутники играют решающую роль в выявлении вспышек и привлечении компаний к ответственности.

Однако рост числа закрытых мусоросжигательных установок в таких странах, как США, Великобритания, Германия и Норвегия, ставит под сомнение эти цифры. Эксперты отмечают, что закрытые горелки, по сути, работают как скрытые факелы, принося минимальную пользу окружающей среде.

Экологические группы опасаются, что это может подорвать способность понимать и решать проблему загрязнения окружающей среды энергетическим сектором. Борьба с изменением климата требует прозрачности, а скрытые факелы — это шаг в «неправильном направлении».